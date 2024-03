Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Donnerstag (21.03.2024) gegen 12:00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Aus bislang noch unbekannter Ursache streifte er einen am Fahrbahnrand abgestellten VW und versuchte einen Schaden. Trotz des entstandenen Sachschadens machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

