FW-Radolfzell: Vermisster Schwimmer im Mindelsee

Radolfzell (ots)

Am gestrigen Mittwochabend rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG zum Mindelsee in Radolfzell-Möggingen aus. Hier war durch eine Angehörige ein vermisster Schwimmer gemeldet worden. Der See selber wurde anschließend mit drei Einsatzbooten von Feuerwehr und DLRG abgesucht. Zusätzlich kam ein Hubschrauber der REGA sowie ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Im weiteren Verlauf wurde der See mit einer Drohne sowie Einsatztauchern abgesucht. Ferner suchte ein Wasserspürhund der DLRG von einem Boot aus die Seeoberfläche ab. Parallel fand ein Absuchen des Seegrunds mit zwei Sonargeräten der Feuerwehren Radolfzell und Konstanz statt.

Leider brachte der vollumfängliche Einsatz aller zur Verfügung stehenden Suchmethoden keinen Erfolg. Die Suche wurde nach ca. 4 Stunden erfolglos abgebrochen. Die Angehörige des Vermissten wurde zudem vom Rettungsdienst und der Notfallseelsorge betreut.

