POL-LB: Ludwigsburg: Handy entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (20.03.2024) gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg ein Vorfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 14-Jähriger wurde von zwei augenscheinlich jugendlichen Tätern angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs brachten die Unbekannten den 14-Jährigen dazu, ihnen sein Smartphone auszuhändigen. Anschließend drohten sie dem Opfer Gewalt an, sollte er Strafanzeige erstatten.

Einer der Täter wird als etwa 13 bis 14 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, mit normaler Statur und lockigen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine türkis/weiße Jacke der Marke "Lacoste", dunkle Jeans und Sneaker der Marke "Balenciaga" getragen haben. Der zweite Täter wird als etwa 12 bis 13 Jahre alt, ungefähr 165 Zentrimter groß, mit normaler Statur und langen, nach hinten gekämmten schwarzen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine schwarze Jacke der Marke "Adidas", breite blaue Jeans und dieselben Sneaker wie der andere Täter getragen haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachten können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

