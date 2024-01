Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Lengerich, Großdemonstration von Ladbergen nach Osnabrück

Ladbergen, Lengerich (ots)

Am Freitag (26.01.24) machen sich bei einer Großdemonstration rund 2.000 Fahrzeuge auf den Weg von Ladbergen nach Osnabrück. Die Demonstrierenden fahren mit Lkw, Pkw und Traktoren ins benachbarte Niedersachsen.

Die Fahrzeuge wollen sich laut Versammlungsanzeige gegen 15.00 Uhr von zwei verschiedenen Standorten aus in Bewegung setzen. In Ladbergen ist Start am Rasthof Espenhof.

Hier der weitere Routenverlauf bis zur Landesgrenze Niedersachsen: B 475 - Lengericher Straße - Ladberger Straße - Osnabrücker Straße bis zur Landesgrenze Niedersachsen

Die zweite Route beginnt an der Straße Hüttruper Heide am Flughafen Münster-Osnabrück und nimmt folgenden Routenverlauf bis zur Landesgrenze Niedersachsen: Airportallee - Schmedehausener Straße - Grevener Straße - Lengericher Straße - Ladberger Straße - Osnabrücker Straße bis zur Landesgrenze Niedersachsen

Die Polizei rechnet auf den Routen mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch an den Anschlussstellen Ladbergen und FMO auf der A 1. Bürgerinnen und Bürger, die über die A 1 zum Flughafen Münster-Osnabrück fahren wollen, sollten deshalb an der Anschlusstelle Greven abfahren und von dort über die B 481 - Hüttruper Straße - Hüttruper Heide zum FMO fahren.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer: Bereiten Sie sich auf diese besondere Situation im Berufs- und anstehenden Wochenendverkehr vor und beziehen Sie die Lage in ihre Planungen mit ein.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell