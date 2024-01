Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt, Kollision im Kreisverkehr

Greven (ots)

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Grabenstraße/Königstraße ist eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin aus Greven schwer verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt - am Montag (22.01.24) gegen 11.20 Uhr - fuhr eine 80-jährige Autofahrerin aus Ladbergen mit einem grauen Toyota auf der Königstraße in Richtung B481. Im Kreisverkehr übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge die von links kommende 59-Jährige. Der Toyota und das Pedelec kollidierten miteinander. Die Frau aus Greven stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.100 Euro.

