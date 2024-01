POL-ST: Laer, Diebstahl aus Kfz Werkzeuge entwendet

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Montag (21.01.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (22.01.2024), 06.50 Uhr ist an der Straße An den Burwiesen in ein Blumengeschäft eingebrochen worden. Der oder die Täter haben die Eingangstür aufgehebelt und eine geringe dreistellige Summe Bargeld aus den Geschäftsräumen gestohlen. ...

