Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Unbekannte brechen in Blumengeschäft und in einen Imbiss ein Die Polizei nimmt Hinweise entgegen

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Montag (21.01.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (22.01.2024), 06.50 Uhr ist an der Straße An den Burwiesen in ein Blumengeschäft eingebrochen worden. Der oder die Täter haben die Eingangstür aufgehebelt und eine geringe dreistellige Summe Bargeld aus den Geschäftsräumen gestohlen. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist noch unklar. Ein direkt angrenzender Imbiss wurde in dem Zeitraum von Sonntag (20.01.2024), 15.00 Uhr bis Dienstag (22.01.2024), 06.50 Uhr ebenfalls aufgebrochen. Die Täter durchwühlten den Imbiss. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Unbekannten keine Beute. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den beschriebenen Taten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lengerich unter 05481-93374515 zu melden.

