Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Carport

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in Püsselbüren in den Nebenraum eines Caports an der Roßlauer Straße eingebrochen. Am Sonntag (21.01.24) in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und kurz vor 23.00 Uhr stahlen sie aus dem Nebenraum der Doppelhaushälfte, die sich in der Nähe des Hanfwegs befindet, Autofelgen, zwei Reitsättel und mehrere Werkzeuge. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten sie darüber hinaus, in das Wohnhaus zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

