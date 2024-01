Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Horstmar (ots)

Unbekannte Täter haben am Borghorster Weg einen Citroen Jumper aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Das Firmenfahrzeug war in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag (19.01.24), 19.00 Uhr bis Samstag (20.01.24), 09.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeug. Sie schlugen ein Seitenfenster ein und öffneten gewaltsam die Beifahrer- sowie eine Heckscheibentür. Aus dem Inneren des Wagens entwendeten sie diverse elektrische Werkzeuge. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist noch unbekannt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell