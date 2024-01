Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruchdiebstähle

Horstmar (ots)

Unbekannte sind am Samstag (20.01.24) in zwei Häuser an der Straße Sommers Bleiche eingestiegen. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 21.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Bungalow. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ob die Täter weitere Beute machten, ist noch unklar. In der Zeit von 17.10 Uhr bis 20.30 Uhr gelangten Unbekannte am Samstag (20.01.24) in ein Einfamilienhaus an Sommers Bleiche. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen und entwendeten ersten Erkenntnisse zufolge Schmuck in noch unbekannter Höhe. Unweit der Tatorte an Sommers Bleiche gab es am Schwalbenweg in der Zeit von Samstag (20.01.24), 16.00 Uhr bis Sonntag (21.01.24), 11.00 Uhr zwei Einbruchsversuche in Häuser. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

