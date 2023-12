PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++GefährlicheKörperverletzung+++Körperverletzung+++ Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl+++Versuchter Einbruch in Tchibo-Filiale+++Verkehrsunfallflucht+++Sachbeschädigung an PKW

Hochtaunuskreis (ots)

Friedrichsdorf

Tatzeit: Freitag, 08.12.2023, 13.18 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße

Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag den 08.12.2023, gegen 13.18 Uhr geriet ein 14-Jähriger Geschädigter mit zwei unbekannten Tätern in Streit. Im Verlaufe dessen zog einer der Täter ein Pfefferspray aus der Jackentasche und sprühte dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden. Täter 1: männlich, 15-18 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlank, dunkle-kurze Haare, schwarzer Trainingsanzug mit Nike-Logo auf der Brust und am Hosenbein, sprach Deutsch mit Akzent. Täter 2: männlich, 15-18 Jahre alt, 160-170 cm groß, schlank, dunkle-kurze Haare, dunkler Trainingsanzug, sprach deutsch mit Akzent

Bad Homburg

Tatzeit: Freitag, 08.12.2023, 22.36 Uhr Tatort: 61352 Bad Homburg, Bahnhof Gonzenheim

Wechselseitige Körperverletzung

Am Freitag den 08.12.2023, gegen 22.36 Uhr trafen zwei 18 und 22 Jährige männliche Personen in einer Unterführung am Bahnhof in Gonzenheim aufeinander. Im Vorbeigehen streiften sich der Schultern der jeweiligen Personen. Aus dieser Situation heraus entstand ein handfester Streit. Zunächst schlug der Ältere dem Jüngeren in den Magen. Dieser schubste daraufhin den Angreifer zu Boden und trat nach ihm. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Gegen beide Beteiligten Personen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Friedrichsdorf

Tatzeit: Sonntag, 10.12.2023, 01.40 Uhr Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Industriestraße

Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 10.12.2023 befand sich ein 18-Jähriger Beschuldigter auf einer Weihnachtsfeier in der Industriestraße. Im Verlaufe des Abends wurde von einem vermeintlichen Nachbarn ein Silvesterböller unter ein Auto geworfen. Hieraus entstand ein Streit. In diesen mischte sich der 52-Jährige Vater des Böllerwerfers ein. Der 18-Jährige schlug dem 52-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte trug ein Hämatom, sowie einen kleinen Cut unter dem rechten Auge davon. Der Geschädigte erstatte Strafantrag gegen den Beschuldigten.

Bad Homburg

Tatzeit: Mittwoch,06.12.2023,21.30 Uhr-Freitag,08.12.2023,17.30 Uhr Tatort: 51352 Bad Homburg, Adelhartstraße

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen Mittwoch den 06,12,23 und Freitag den 08.12.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Wohnhaus in der Adelhartstraße. Aus bisher unbekannter Richtung begaben sich der oder die Täter zur Terrasse des Hauses und hebelten dort ein Küchenfenster auf. Im Haus wurden diverse Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Dem ersten Anschein nach wurden keine Gegenstände entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter das Grundstück in unbekannte Richtung. Hinweise oder Beobachtungen auf etwaige Täter nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Tatzeit: Donnerstag, 07.12.2023, 22.45 Uhr Tatort: 61350 Bad Homburg, Heuchelheimer Straße

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Donnerstag den 07.12.2023, gegen 22.45 Uhr nutzte ein männlicher Täter in der Heuchelheimer Straße eine gelbe Mülltonne eines Mehrparteienhauses und schob diese unter ein Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung. Beim Versuch das Fenster aufzuhebeln verursachte der Täter so viel Lärm, dass der Wohnungsinhaber geweckt wurde. Als dieser sich in die Küche begab und das Licht anschaltete, ließ der Täter von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise oder Beobachtungen welche Aufschluss auf den Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Tatzeit: Freitag,08.12.2023,23.00 Uhr-Samstag,09.12.2023,06.00 Uhr Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße

Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 09.12.2023 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Tchibo-Filiale aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht, so dass der oder die Täter nicht ins Ladeninnere gelangten. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden.

Königstein

Königstein im Taunus, Hohemarkstraße

Freitag, 08.12.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 13:50 Uhr

Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, den 08.12.2023 zwischen 12:00 und 13:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde ein geparkter weißer Volvo beschädigt, indem vermutlich eine Glasflasche gegen die Heckscheibe geworfen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Hinweise zu dem oder den bisher unbekannten Tätern, nimmt die Polizeistation Königstein unter 06174 9266-0 entgegen.

Glashütten, Dornsweg, Rewe Parkplatz

Sa. 09.12.2023, 14:15 Uhr bis Sa. 09.12.2023, 14:30 Uhr

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Samstag, 09.12.2023, zwischen 14:15 und 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Rewe-Parkplatz in Glashütten eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter Audi Q4 durch einen anderen PKW, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden in Form von Lackkratzern am hinteren, rechten Radkasten. Die Schadenssumme wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 06174 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

Usingen

Diebstahl von Snackautomaten

Tatort: 61276 Neu-Anspach, Bahnhofstraße Tatzeit: Mittwoch, 22.11.2023, 10:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 17:00 Uhr

UT entwendeten zwei leere Snackautomaten, welche eingewickelt in Plastikfolie vor dem Restaurant in Neu-Anspach standen. Diese wurden vor zwei Wochen geliefert und wurden bisher nicht ausgepackt und befüllt. Es ist unbekannt mit welchem Transportmittel die Snackautomaten entwendet wurden. Die Automaten haben eine Größe von 180 cm x 75 cm x 90 cm. Die Marke ist bisher unbekannt. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Bereich, wo sich die Automaten befanden, ist nicht videoüberwacht. Das Stehlgut wird auf ca. 10000 EUR geschätzt

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61250 Usingen, Benedikt-Burtscher-Straße Tatzeit: Mittwoch, 06.12.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 12:00 Uhr

Bislang UT zerkratze, womöglich mit einem spitzen Gegenstand, die rechte Fahrzeugseite des Fahrzeuges. Der PKW war zur Tatzeit auf dem privaten Parkplatz vor der Wohnanschrift der Anzeigenerstatterin geparkt. Es liegen keine Hinweise auf die Identität des Täters vor. Der entstandene Sachschaden wird ca. 1000 EUR geschätzt.

Versuchter Einbruch in Schuppen

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Klingenbergweg Tatzeit: Dienstag, 05.12.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich mittels eines Hebelwerkzeuges über eine verschlossene Tür Zutritt in eine freistehende Garage. An der Tür konnten Hebelmarken festgestellt werden. Nach erster Inaugenscheinnahme der Garage durch den Geschädigten sei nichts entwendet worden. Es gibt keinerlei Hinweise auf die Identität des Täters. Der entstandene Sachschaden wird ca. 500 EUR geschätzt.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61267 Weilrod-Hasselbach, Roder Weg Tatzeit: Sonntag, 10.12.2023, 03:54 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in Hasselbach (Weilrod) ein Kfz durch Abtreten beider Außenspiegel und des Türgriffs der Fahrertür, sowie Abknicken der Antenne und eines Scheibenwischers. Anschließend entfernte er sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Unfallort: 61273 Wehrheim, Bahnhofstraße Unfallzeit: Freitag, den 08.12.2023, 11:00 Uhr

Auspuff verloren

Ein 75-jähriger Wehrheimer befuhr am Freitag den 08.12.2023, gegen 11.00 Uhr mit seinem PKW (grauer VW Tiguan) die K725 von der B456 kommend in Richtung Bahnhofstraße in Wehrheim. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem PKW unmittelbar vor dem Tiguan. Auf Höhe der Gleise verlor der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Auspuff seines PKW, welcher auf den Gleisen liegen blieb.

Der Wehrheimer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr über den Auspuff. Es entstand Sachschaden an der Unterbodenabdeckung des PKW.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Zeugen welche Hinweise auf einen PKW geben können, der kürzlich seinen Auspuff verloren hat, können sich unter 06081/92080 melden.

Oberursel

Straftaten:

Oberursel, Nassauer Straße/Homburger Landstraße Samstag, 09.12.2023, 13:57 Uhr

Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Samstagmittag, gegen 13.57 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Oberursel ein PKW auf, der die Homburger Landstraße aus Richtung Autobahn kommend befuhr. Die Streifenbesatzung entschloss sich zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen dafür, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte diesen Verdacht. Nach Durchführung einer Blutentnahme auf der Polizeistation Oberursel wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Oberursel, Rathausplatz 2, Parkhaus Stadthalle Samstag, 09.12.2023, 02:17 Uhr

Versuchter Aufbruch von Kassenautomaten

In der Nacht auf Samstag, gegen 02:17 Uhr betraten drei dunkel gekleidete Jugendliche den Kassenraum des Parkhauses Stadthalle in Oberursel. Im Kassenraum beschädigten sie eine Überwachungskamera und traten anschließend mehrfach gegen den Kassenautomaten. Der Automat hielt dem Angriff jedoch stand, sodass die Jugendlichen ihr Vorhaben aufgaben und sich vom Tatort entfernten.Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50EUR Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Oberursel, Zimmersmühlenweg

Samstag, 09.12.2023 00:50 Uhr

Baucontainer aufgebrochen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.50 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge wie sich zwei Personen an einem Container auf einer Baustelle im Zimmersmühlenweg, in Oberursel, zu schaffen gemacht haben. Diese liefen von der Baustelle in Richtung eines dortigen Supermarkts. Dort stiegen sie in einen älteren, silberfarbenen Kombi und entfernten sich in Richtung Steinbach. Ob Gegenstände aus dem Baucontainer entwendet wurden ist bislang unklar. Beide Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein, einen beschreibt der Zeuge als ca. 1,85m groß mit kräftiger Statur, den anderen als ca. 1,75m groß mit schmaler Statur. Hinweise werden an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 erbeten.

Verkehrsunfälle:

Oberursel, Hohemarkstraße, Höhe Hausnummer 141 Freitag, 08.12.2023, 07:40 Uhr

Kind angefahren und geflüchtet

Am frühen Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, kam es auf der Hohemarkstraße in Höhe der Hausnummer 141 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8- Jähriges Kind angefahren, und leicht verletzt wurde. Das Kind beabsichtigte die Hohemarkstraße über die dortige Fußgängerfurt zu überqueren. Ein passierender PKW streifte aus bislang unbekannten Gründen das Kind, wodurch es stürzte, und sich leicht verletzte. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Kind gab an, dass ein unbeteiligter Zeuge den Verkehrsunfall beobachtet und auch ein Foto vom davonfahrenden PKW gemacht habe. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell