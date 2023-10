Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Einzelhandel ein - Tresor entwendet

Münster (ots)

Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen (21.10., 3 Uhr bis 8 Uhr) in einen Einzelhandel an der Marktallee eingebrochen und haben einen Tresor entwendet.

Die Täter kletterten zunächst auf eine Flachdach-Garage und brachen von dort ein Fenster auf. Durch das geöffnete Fenster stiegen sie dann in das Gebäude ein. Im Inneren entwendeten sie den Tresor des Geschäftes und warfen ihn von der Garage in einen Garten. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrecher den Tresor mit einer Sackkarre in Richtung Zufahrt transportierten. Von dort flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei Münster nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell