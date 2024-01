Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sexualdelikt am Samstagabend, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (20.01.2024) ist es gegen 19.10 Uhr in dem Parkhaus Am Rathaus, Klosterstraße 24, zu einem Sexualdelikt gekommen. Die 17-jährige Geschädigte aus Ibbenbüren war gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund, auch aus Ibbenbüren, unterwegs. Die beiden Geschädigten wurden in dem Parkhaus durch zwei bisher unbekannte Täter angegangen und verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der Ibbenbürenerin. Die Polizei hat bereits am Samstag die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern. Die beiden männlichen Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein. Beide waren etwa 170 - 180 cm groß. Der eine Täter war schlank und hatte einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine schwarz-weiße Jacke und einen dunklen Kapuzenpullover der Marke Gucci. Der andere Täter hatte eine athletische Figur und kurze schwarze Haare. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen zur Tatzeit am Parkhaus Am Rathaus etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5915315.

