Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Von Sonne geblendet

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 20.03.2024 befuhr gegen 07:10 Uhr ein 23-jähriger VW-Fahrer die Firststraße in Billigheim-Ingenheim in Fahrtrichtung Landau. Hierbei übersah er eine kreuzende 57-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der VW-Fahrer gab an, dass er von der aufgehenden Sonne geblendet wurde und daher die Fußgängerin übersehen habe. Die Sachschadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Der 23-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell