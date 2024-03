Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauswand beschädigt

Böbingen, Hauptstraße - 15.03.2024, 18:00-20:30 Uhr (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Freitagabend in der Hauptstraße in Böbingen eine Hauswand und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes ist anzunehmen, dass das Fahrzeug im dortigen Bereich wendete. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall bzw. dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

