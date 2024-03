Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/ Kirrweiler - Bei Verkehrsunfall Frau leicht verletzt und geflüchtet

Bild-Infos

Download

Edenkoben/ Kirrweiler (ots)

Am Samstag, 16.03.24, gegen 16:55 Uhr, parkte der 47-jährige Unfallverursacher auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Staatsstraße rückwärts aus. Dabei übersah er, dass hinter ihm eine Frau in der gegenüberliegenden Parklücke an ihrem PKW stand und die Einkäufe in das Fahrzeug lud. Weil er zu weit zurückfuhr, quetschte er die Frau zwischen Einkaufswagen und PKW ein. Obwohl die Geschädigte lautstark versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Die 34-jährige Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Im Nachgang konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Dennoch werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell