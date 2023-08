Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße

Versuchter Einbruch in Telefongeschäft

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 16.07.2023 auf den 17.08.2023 in ein Telefongeschäft in Dülmen auf der Marktstraße einzubrechen. Hierzu hebelten sie an mehreren Türen und zogen zwei Zylinder aus dem Schloss. Dennoch reichten die angebrachten Vorrichtungen des Eigentümers zwecks Einbruchsicherung und konnten ein Eindringen in die Geschäftsräume verhindern.

Gegen 04.14 Uhr löste der Einbruchalarm aus und die Polizei alarmiert.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell