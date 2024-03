Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneute Beschädigung einer Gasleitung bei Verlegung von Glasfaserkabel

Rohrbach (ots)

Am Samstag den 16.03.2024 gegen 14:50 Uhr kam es erneut bei Erdarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabel in der Insheimer Straße in Rohrbach zur Beschädigung einer Gasleitung mit Gasaustritt. Die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei sperrten den Gefahrenbereich ab. 15 Anwohner mussten für ca. 15 Minuten evakuiert werden, bis von der beschädigten Gasleitung keine Gefahr mehr ausging. Es wurden keine Personen verletzt, die Reparaturarbeiten in der Insheimer Straße in Rohrbach dauern vermutlich bis zum Folgetag an. Die Insheimer Straße bleibt für die Dauer der Arbeiten teilgesperrt.

