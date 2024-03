POL-PDLD: Fahrbahn durch Kraftstoff verunreinigt

Jockgrim (ots) - ... dachte sich ein 44-jähriger Mann aus Karlsruhe, welcher sich aufgrund des einsetzenden Regenschauers in Jockgrim in den Morgenstunden des 16.03.2024 in einem Fahrradkäfig unterstellen wollte. Unglücklicherweise fiel hinter ihm die Tür zu, wodurch er sich selbst einschloss. Nachdem Passanten seine Hilferufe wahrgenommen hatten, konnte der Mann durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden. ...

