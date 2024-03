Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Geschwindigkeitskontrollen - Lob an die Verkehrsteilnehmer

Annweiler am Trifels (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiwache Annweiler wurden in den letzten beiden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bürger hatten sich zuvor über zu schnell fahrende Autos beschwert. Am 19.03.24 wurde der Verkehr in Sarnstall in der Pirmasenser Straße von 16:50 Uhr bis 17:20 Uhr überwacht. Alle Fahrzeugführer hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h. Gleiches Ergebnis ergab sich von 17.30 Uhr bis 18:00 Uhr in der Queichtalstraße in Queichhambach. Auch hier fuhr bei erlaubten 50 km/h niemand zu schnell. Am 20.03.24 wurde eine weitere Geschwindigkeitskontrolle in der Weinstraße in Albersweiler von 09:50 Uhr bis 10:20 Uhr durchgeführt. Auch hier konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden. Damit einher geht ein Lob der Polizei an die Autofahrer für das vorschriftsmäßige Verhalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell