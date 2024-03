POL-PDLD: Warnhinweise, falsche Pflegekraft in Seniorenheim unterwegs Trickdiebstahl aus Pflegeheim

Bad Bergzabern (ots) - Die 35jährige Geschädigte parkte am Dienstag, 19.03.2024, gegen 16.45 Uhr, ihren dunkelgrünen Opel Astra auf dem Parkplatz in der Kettengasse. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden im Bereich der hinteren linken Tür fest. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.1500 Euro Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad ...

mehr