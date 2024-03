Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand

Niederotterbach (ots)

Einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei löste am 19.03.2024, gegen 13.20 Uhr, ein brennender Topf mit Öl in einer Wohnung in Niederotterbach aus. Das Öl im Topf hatte sich entzündet und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gebäude- und Personenschaden ist nicht entstanden.

