POL-PDLD: Germersheim - Heuballen auf B9 verloren

Germersheim (ots)

Gestern Mittag gingen bei der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Notrufe ein, weil insgesamt drei Heuballen auf der Bundesstraße 9 bei Germersheim lagen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit einem Heuballen. Glücklicherweise wurde er dabei weder verletzt, noch wurde sein Fahrzeug beschädigt. Gegen den Verlierer der Heuballen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Heuballen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen

