POL-PDLD: Rheinzabern - Fahrraddiebstahl an der IGS

Kandel (ots) - Am 18.03.2024 wurde zwischen 07:35 Uhr und 08:15 Uhr im Bereich der IGS in Kandel eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Acht Elternteile mussten hierbei aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte verwarnt werden. Rückfragen bitte an: S. Bischoff Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 piwoerth.presse@polizei.rlp.de ...

