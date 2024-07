Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Zur Tür Notöffnung alarmiert, Reichenau-Mittelzell, 19.07.2024

Reichenau (ots)

Ein Bewohner des Reichenauer Seniorenheims war vor einigen Tagen gestützt und musste am Fuß ärztlich versorgt worden. Am Freitagabend, 19.07.2024, kam es an der betreffenden Stelle zu einer stark blutenden Wunde, der Rettungsdienst wurde zur Hilfe gerufen. Da der Bewohner zunächst seine Wohnungstüre nicht öffnen konnte, wurde die Feuerwehr zusätzlich zur Tür Notöffnung gerufen.

Die Freiw. Feuerwehr Reichenau wurde um 20:21 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz zum Technischen Hilfeleistungseinsatz Türöffnung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner seine Wohnungstüre doch noch selbstständig öffnen. Zur weiteren Versorgung und Betreuung wurde er an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr Reichenau war unter Leitung von Gruppenführer Christian Zieten mit 8 Kräften mit dem Mehrzweckfahrzeug und LF 10 im Technischen Hilfeleistungseinsatz. Mit vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes.

Einsatzende war um 20:56 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell