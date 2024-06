Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Person aus unwegsamen Gelände gerettet, 18.06.2024, Reichenau-Waldsiedlung

Reichenau (ots)

Der Rettungsdienst wurde am Dienstagabend zu einer Hilfeleistung zum Fohrenbühl im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung gerufen. Eine Frau war am Mittag gegen 12:00 Uhr beim Gassi gehen mit dem Hund umgekippt und einen kleinen Hang ca. 10 Meter nach unten gerutscht. Passanten wurden auf die Person aufmerksam und riefen den Rettungsdienst zur Hilfe. Da eine Rettung aus dem unwegsamen Gelände nicht so einfach möglich war, wurde die Feuerwehr mit hinzu gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 20:38 Uhr per Meldeempfänger zum Rettungseinsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Die Person wurde mit der Schleifkorbtrage aus dem Wald gerettet und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Alexander Peters waren 18 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und in Bereitschaft im Gerätehaus.

Einsatzende war um 21:23 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell