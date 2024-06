Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Wassereinbruch ins Gebäude, Reichenau-Waldsiedlung, 31.05.2024

Reichenau (ots)

Die langanhaltenden Regenfälle in der Bodenseeregion sorgten auch auf der Gemarkung der Gemeinde Reichenau für große Niederschlagsmengen. In einem Betrieb für Blechnerei-Spenglerei am Herrlebühl im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung bemerkte am späten Abend der Betriebsleiter Wassereinbruch ins Gebäude und den Keller. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiw. Feuerwehr Reichenau um 23:22 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte als Grund für den Wassereinbruch große vom Waldrand herabfließende Regenmengen, welche die Kanalisation nicht mehr aufnehmen konnte, festgestellt werden.

Während der Betriebsleiter inzwischen mit langen Blechen neben der Strasse für eine provisorische Ableitung der Wassermassen sorgte, füllte die Feuerwehr inzwischen im Bauhof der Gemeinde Sandsäcke und führte diese an die Einsatzstelle nach. Zusammen mit den Blechen konnte so ein ca. 30 m langer kleiner Damm mit Sandsäcken gebaut werden, so daß die herabfließenden Wassermassen vom Gebäude abgeleitet wurden. Außerdem wurden alle umliegenden Gully der Kanalisation gereinigt, damit das Wasser besser abfließen konnte. Zur Absicherung wurden Absperrungen und Warnschilder auf dem betroffene Strassenabschnitt aufgebaut. Während der Arbeiten wurde über den Lichtmast des Löschfahrzeuges für die Einsatzstellenbeleuchtung gesorgt.

Unter Leitung von Johannes Deggelmann waren 15 Kräfte der Feuerwehr Reichenau mit dem Löschfahrzeug LF 10 und Mehrzeckfahrzeug mit Anhänger im Technischen Hilfeleistungseinsatz.

Einsatzende war am 01.06.2024 um 01:30 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell