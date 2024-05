FW Reichenau: Kontrolle PKW auf Fahrzeugbrand, B33, Tunnel Reichenau-Waldsiedlung, 16.05.2024

Reichenau (ots) - Am Montagnachmittag, 06.05.2024, wurde in der Burgstrasse im Ortsteil Reichenau-Mittelzell eine Ölspur auf der Strasse entdeckt. Die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen. Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 16:23 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz. Die Feuerwehr streute die betroffene Fahrbahn auf ungefähr 30 Meter mit Bindemittel ...

