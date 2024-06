Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Starker Dauerregen sorgt für weitere Feuerwehreinsätze, Reichenau-Waldsiedlung, 01.06.2024

Reichenau

Durch den starken Dauerregen in der Bodenseeregion seit gestern Nachmittag kam es auch auf der Gemarkung der Gemeinde Reichenau zu unwetterartigen Niederschlagsmengen und dadurch zu weiteren Feuerwehreinsätzen.

Nach dem Einsatz in der Nacht mit Sandsackverbau in der Reichenau-Waldsiedlung alarmierte die Integrierte Leitstelle Konstanz die Freiw. Feuerwehr Reichenau zu weiteren Einsätzen in der Reichenau-Waldsiedlung.

Der erste Einsatz war um 06:22 Uhr, in einem Wohnhaus im Herrlebühl war der Keller mit rund 100 m² ca. 25 cm unter Wasser. Mit dem Löschfahrzeug LF 10 und dem Mehrzweckfahrzeug mit Anhänger wurde unter Einsatzleitung von Gruppenführer Danny Blum der Keller mittels Tauchpumpen abgepumpt und per Wassersauger wieder trocken gesaugt. Einsatzende war um 09:25 Uhr.

Um 10:10 Uhr wurde erneut in die Reichenau-Waldsiedlung, nun zum Dachsberg, alarmiert. In einem Sanitär, Heizungs- und Klimatechnikbetrieb stand die gesamte Werkstatt und die Büros auf rund 300 m² mehrere Zentimeter unter Wasser. Durch den Ausfall einer Hebeanlage kam es zum Wassereinbruch. Die Feuerwehr saugte die Werkstatt mit Tauchpumpen und mehreren Wassersaugern weitgehend wieder trocken. Zeitgleich wurden bei einem angrenzenden Fahrradhändler rund das Ladengeschäft und die Fahrradwerkstatt Sandsäcke zum vorsorglichen Schutz ausgelegt. Die Sandsäcke mußten zuerst im Bauhof der Gemeinde gefüllt und zur Einsatzstelle transportiert werden. Durch die tiefe Lage des Betriebes sah der Geschäftsführer bei weiteren Niederschlägen die Gefahr eines Wassereinbruchs in den Fahrradladen.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Alexander Peters waren 15 Kräfte der Feuerwehr Reichenau mit dem Löschfahrzeug LF 10, Mehrzweckfahrzeug und Mannschaftstransportwagen mit Anhänger im Technischen Hilfeleistungseinsatz. Einsatzende war 13:20 Uhr.

