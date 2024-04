Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann mit Schreckschusswaffe in S-Bahn - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Mittwochnachmittag soll ein bislang unbekannter Mann in einer S-Bahn mit einer Schusswaffe hantiert haben. Einsatzkräfte fanden später Teile der Waffe. Nun sucht die Bundespolizei nach dem Mann.

Gegen 16 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei über einen Mann, der eine Waffe in einer S-Bahn der Linie 5 zwischen den Bahnhöfen Wuhletal und Biesdorf zusammengebaut haben soll. Als er bemerkte, dass Reisende die Polizei riefen, habe er Teile seiner Schusswaffe am Bahnhof Biesdorf aus der Bahn geworfen. Am Bahnhof Lichtenberg verließ der Mann die Bahn.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Berlin konnten, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, den Mann nicht mehr feststellen. Am S-Bahnhof Biesdorf fanden Einsatzkräfte Teile einer Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den unbekannt gebliebenen Mann und sicherte Videoaufzeichnungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

