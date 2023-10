Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Lüstringen: Nachbarschaftsstreit eskalierte - Zwei Schwerverletzte

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Straße Hasewinkel zu einem Polizeieinsatz, nachdem verbale Streitigkeiten zwischen Bewohnern eines Mehrparteienhauses eskalierten. Gegen 23.45 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Polizei ein, mehrere Streifen eilten zum Einsatzort und trafen die Streitparteien in ihren gegenüberliegenden Wohnungen an. Es handelte sich um einen 57-jährigen Mann sowie einen 59-Jährigen und seinen 29 Jahre alten Sohn. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung zu dem Einsatz eines Messers, bei dem der 59-Jährige sowie sein Sohn schwer verletzt wurden. Mit einem Rettungswagen wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 57-jährige Bewohner wurde von Polizeikräften vor Ort festgenommen. Ein Tatwerkzeug konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.

