POL-FR: Lauchringen: Schwarzer VW Golf soll Verkehrsunfall verursacht haben - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 20.07.2024, gegen 20:45 Uhr, soll der unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Golf auf der A 98 zwischen dem Heidenäckertunnel und dem Bürgerwaldtunnel einen Verkehrsunfall verursacht haben. Der VW-Fahrer überholte in Fahrtrichtung Waldshut-Tiengen mehrere Fahrzeuge. Eine entgegenkommende 25-jährige Opel-Fahrerin musste deshalb stark bremsen, drehte sich und kollidierte mit einer Leitplanke. Eine dahinter befindliche gleichaltrige Peugeot-Fahrerin prallte noch in den Opel. Verletzt wurde niemand. An diesen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der VW-Fahrer fuhr davon. Dieser soll jünger (ca. 20 bis 25 Jahre) gewesen sein mit schwarzen Haaren und Bart. Sein gefahrener VW Golf hatte ein "kurzes" WT-Kennzeichen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um sachdienliche Hinweise und Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden. Womöglich war der VW bereits schon davor auf der B 34 aus Richtung Klettgau oder der B 314 durch seine Fahrweise aufgefallen.

