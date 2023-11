LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkohol

Bad Lobenstein (ots) - Am Samstag, den 18.11.2023 gegen 10:58 Uhr informierten mehrere aufmerksame Bürger die Polizei in Schleiz über eine männliche Person, welche, augenscheinlich betrunken, in Bad Lobenstein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in sein Fahrzeug gestiegen sei und scheinbar losfahren wolle. Dies konnte durch mehrere, beherzt eingreifende Bürger noch vor eintreffen der Polizei verhindert werden. Im ...

