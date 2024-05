Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.05.2024

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein offensichtlich verunfallter Pkw festgestellt werden, welcher sich in der Dr-Jürgen-Ulderup-Straße befand. Während der sofortigen Überprüfung konnte der spätere Unfallverursacher, ein 25-jähriger Leverkusener, sitzend auf der Rücksitzbank angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen ist der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem dortigen Baum kollidiert.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Straftat eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Stuhr - Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Gottlieb-Daimler-Straße in Stuhr, Ortsteil Brinkum-Nord, zum Diebstahl eines Kompletträdersatzes gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft demontierten dabei die Felgen des Mercedes mitsamt Reifen und entwendeten diese anschließend. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Weyhe (Tel.: 0421/80660) weiterzugeben.

Stuhr - Täter brechen in Geschäftsräume ein

Im Tatzeitraum vom 27.04.24 bis zum 30.04.24 ist es in Stuhr, in der Syker Straße, zum Einbruch in Geschäftsräumlichkeiten gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich dabei gewaltsam Zutritt zur Geschäftsfläche und durchsuchte verschiedene Räumlichkeiten und Schränke nach Wertgegenständen. Derzeit ist der Wert des Diebesguts unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Weyhe (Tel.: 0421/80660) weiterzugeben.

Weyhe - Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag haben sich bisher unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 09:45 und 12:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hördener Straße in Weyhe verschafft. Anschließend sind sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss der Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht worden. Gegenwärtig ist anzunehmen, dass Schmuckstücke entwendet worden sind.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, Hinweise telefonisch an das Polizeikommissariat Weyhe zu richten (Tel.: 0421/80660).

Weyhe - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

In der Dienstagnacht ist ein 22-Jähriger aus Weyhe mit seinem Auto gegen zwei geparkte Pkw gefahren und hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher mit seinem Auto gestellt werden. Im Folgenden wurde ermittelt, dass der Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille aufwies. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt.

Martfeld - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 30.04.2024, kam es um 12:00 Uhr auf der Hauptstraße (L202) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 26-Jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Hauptstraße in Richtung Bruchhausen-Vilsen einzubiegen. Hierbei übersah sie den 57-jährigen Fahrzeugführer, welcher die Hauptstraße in Richtung Hoya befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell