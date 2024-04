Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 28.04.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit vier Pkw nach Ampelausfall in Weyhe

Am Samstagabend ist es um ca. 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Kraftfahrzeugen in Weyhe gekommen. Während eines Ausfalls der Ampelanlage im Kreuzungsbereich der Kirchweyher Straße und der Südumgehung Dreye beabsichtigt eine aus der Kirchweyher Straße kommende Verkehrsteilnehmerin nach links, in Richtung Bremen, abzubiegen. Hierbei übersieht sie einen von links kommenden Vorfahrtsberechtigten. Die beiden Autos stoßen zusammen und werden im Folgenden gegen zwei weitere Autos geschleudert. Neben einem erheblichen Sachschaden ist derzeit von mindestens einer verletzten Person auszugehen. ________________________________________ Wohnungseinbruch in Weyhe

Am Samstag ist es im Zeitraum von ca. 08:30 bis 10:30 Uhr in Weyhe zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Die Täterschaft hat sich im Rahmen der Tatausführung gewaltsam Zutritt zu einem in der Straße Am Mühlbach gelegenen Wohngebäude verschafft und dieses anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täterschaft konnte mit Beute in bislang unbekanntem Wert fliehen. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Weyhe (Tel.: 0421/80660) weiterzugeben. ________________________________________

Bassum, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Ein 20- jähriger Kradfahrer befährt gegen 17:00 Uhr die Straße Albringhausen (K 127) in Fahrtrichtung Neubruchhausen. In einer Rechtskurve verliert er die Kontrolle über das Krad und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenwegeraum kollidiert er mit einem Baum und wird durch die Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Mittels Rettungswagens wird er einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8200 Euro an Krad und Baum.

PI Diepholz, Jaschek POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell