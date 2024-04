Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, An Unterführung hängen geblieben - Weyhe und Syke, Auffahrunfälle ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verschätzt

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer hat sich am Donnerstag gegen 12.20 Uhr mit der Höhe seines Lkw verschätzt und versuchte in der Kampstraße die Bahnunterführung zu nutzen. Pech nur, die Unterführung ist nur 2,80 Meter hoch, der Lkw tatsächlich 3,20 Meter. Da der Lkw bereits an der Einfahrt des Bahntunnels hängen blieb, entstand augenscheinlich kein Schaden.

Diepholz - Schotterplatz beschädigt

Der Schotterplatz eines Grundstückseigentümers im Spreckeler Weg in Höhe Am Bahnhaus ist am Donnerstag von einem Pkw-Fahrer als Teststrecke missbraucht worden. Der zunächst unbekannte Pkw-Fahrer fuhr tiefe Spurrillen in den frischen Schotter und wühlte ihn durch sog. "Donuts" zusätzlich auf. Als der Grundstückseigentümer nachschaute, flüchtete der Pkw-Fahrer. Der Eigentümer konnte das Kennzeichen noch ablesen und informierte die Polizei. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 2000 Euro.

Stuhr-Brinkum Nord - Transporter aufgebrochen

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte aus einem Transporter in der Gottlieb-Daimler-Straße ein Handy entwendet. Die Täter zerstörten eine Seitenscheibe des auf dem Parkstreifen abgestellten Transporter und entwendeten das Handy aus der Halterung. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe-Melchiorshausen - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Syker Straße (B 6) fuhren am Donnerstag gegen 13.45 Uhr insgesamt drei Pkw ineinander und es entstand ein Schaden von ca. 8500 Euro. Alle drei Fahrzeuge fuhren in Richtung Bremen und mussten verkehrsbedingt an der "Waldkater Kreuzung" anhalten. Ein 52-jähriger Lieferwagen-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw eines 65-jährigen Fahrers auf. Dieser wurde auf den Pkw eines 68-jährigen Fahrers geschoben. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber der Pkw des 68-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Syke-Barrien - Auffahrunfall

Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Donnerstag gegen 16.00 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Barrier Straße (B 6) verletzt. Die 84-Jährige erkannte den vor ihr stockenden Verkehr zu spät und fuhr auf den Pkw eines 44-jährige Fahrers auf. Dieser wurde auf den Pkw einer 25-jährigen Fahrerin geschoben. Die 84-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 9500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell