POL-DH: --- Asendorf-Graue - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Diepholz (ots) - Sulingen - Schmuck erbeutet Bereits am Samstag gegen 13.30 Uhr bot ein Unbekannter einer 84-jährigen Hausbewohnerin in der Schützenstraße Gartenarbeiten an. Um sich die Telefonnummer zu notieren, gingen beide ins Wohnzimmer. Diese Zeit nutzte vermutlich ein zweiter Täter, schlich ins Haus und ...

