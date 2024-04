POL-DH: --- Sudwalde, Täter bei Sachbeschädigung fotografiert - Stuhr, Radfahrer verletzt

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Sudwalde - Sachbeschädigung

Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr wurden bei einem Steinmetz in Bensen drei Stehlen absichtlich umgeworfen und dadurch zerstört. Der 26-jährige Verursacher wurde dabei von einer Kamera gefilmt und später von der Polizei aufgesucht. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Stuhr-Moordeich - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.50 Uhr an der Einmündung Tempelweg / Moordeicher Landstraße wurde ein 52-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus dem Tempelweg auf die Moordeicher Landstraße einbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer, der auf dem Radweg an der Moordeicher Landstraße fuhr. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden.

Bassum - E-Bike Diebstahl

Am Sonntag zwischen 11.00 und 16.30 Uhr wurde im Bramstedter Kirchweg ein hochwertiges E-Bike der Marke Kalkhoff entwendet. Das Bike wurde im Rahmen einer Veranstaltung von einem Grundstück entwendet. Der Schaden beträgt ca. 6500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

