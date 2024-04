Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.04.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen in Maasen

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht und schwer verletzten Personen kam es am Sonntag, gegen 11:22 Uhr, auf der B214 / Ölstraße in Maasen. Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Nienburg befuhr mit seinem BMW die B 214 von Borstel kommend in Richtung Sulingen. Kurz vor der Kreuzung B 214 / Ölstraße wollte der 37-Jährige zwei vor ihm fahrende PKW überholen. Zeitgleich wollte der vorausfahrende 31-jährige Fahrer eines VW mit seinem PKW nach links in die Ölstraße abbiegen. Mit im VW saßen die 30-jährige Freundin sowie zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die alle aus dem Landkreis Nienburg stammen. Im Kreuzungsbereich kollidierten der überholende und der abbiegende PKW miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach links in einen tiefen Straßengraben geschleudert und blieb hier auf der Seite liegen. Der BMW kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die beiden Kinder kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Das fünfjährige Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Die beiden erwachsenen Insassen des VW wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 37-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste die B 214 zeitweise voll gesperrt werden.

Illegale Müllentsorgung in Syke-Heiligenfelde

Am Samstag wird durch Passanten eine illegale Müllentsorgung von Hausmüll auf einem Feldweg nahe der Halbetzer Straße in Syke-Heiligenfelde gemeldet. Durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Syke wird der entsorgte Hausmüll durchsucht und es kann ein Hinweis auf eine Verursacherin erlangt werden. Es wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die nunmehr Betroffene eingeleitet und dem Landkreis Diepholz zugesandt.

Verkehrsunfallflucht in Bassum mit einem leicht verletzten Radfahrer

Am Samstag, gegen 13:31 Uhr, kommt es im Bramstedter Kirchweg in Bassum zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 25-jährgen Fahrradfahrer. Der 25-jährige Fahrradfahrer wird bei dieser Kollision leicht verletzt und es entsteht sowohl Sachschaden am Pkw als auch am Fahrrad. Im Anschluss an den Verkehrsunfall verlässt der Fahrzeugführer des Pkw den Verkehrsunfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und einen Personalienaustausch sowie eine polizeiliche Unfallaufnahme zu veranlassen. Durch den Fahrradfahrer kann das Kennzeichen des Pkw abgelesen werden. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren auf Grund unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Diebstahl von Zaunelementen in Stuhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Stuhr, im Barkener Weg, sechs Elemente eines Metallzaunes entwendet. Die Bewohner des Hauses staunten nicht schlecht, als sie morgens die Zeitung hereinholen wollten und den Briefkasten nicht mehr am gewohnten Platz fanden. Da der Abtransport der Zaunelemente mit einem größeren Fahrzeug stattgefunden haben muss, gibt es möglicherweise Zeugen, die zur Tatzeit ein solches Fahrzeug gesehen haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Brand eines Kunststofftisches in Stuhr-Moordeich

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter einen Kunststofftisch an der Skateranlage in Stuhr-Moordeich mittels Feuerzeug und Spraydose in Brand. Die eingesetzten Polizeibeamten löschten das Feuer. Der Tisch wurde völlig zerstört. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Bei Hinweisen bitte Meldung an die Polizei in Weyhe 0421 80660.

Gestürzter Kradfahrer in Brinkum

Am Samstagmorgen, kurz vor 10:00 Uhr, stürzte ein 41-jähriger Kradfahrer aus Zeven auf der Ortsumgehung Brinkum in Stuhr. Er befuhr die Bundesstraße in Richtung Süden. Nach dem Passieren einer Kreuzung verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Während sein Krad über die Gegenfahrbahn rutschte und an einer Leitplanke hängenblieb, rutschte der Kradfahrer selber auf seinem Fahrstreifen weiter. Dabei zog er sich allerdings Verletzungen am Arm und großflächige Hautabschürfungen zu. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Krad entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

