POL-DH: --- Diepholz - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Diepholz (ots) - Stuhr - Verkehrsunfall beim Überholen Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr entstand bei einem Verkehrsunfall in der Heiligenroder Straße (B 439) ein Schaden von ca. 75000 Euro und ein Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 33-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die B 439 in Richtung B 322. ...

mehr