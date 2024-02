Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Supermarkt

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht drangen bislang unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr, in einen Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße ein. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Scheibe der im Supermarkt befindlichen Bäckerei ein, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend entwendeten die Täter offenbar gezielt eine große Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich und flüchteten mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Anhand der Videoaufzeichnungen handelt es sich bei den Tätern mutmaßlich um zwei männliche, maskierte, dunkel gekleidete Personen. Die Kriminalpolizei erschien noch in der Nacht zur Spurensicherung und hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell