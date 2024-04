Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 20.04.2024

Diepholz (ots)

Wetschen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Freitagnachmittag befuhr eine 45-jährige aus Dickel mit ihrem Pkw die Drebber Straße in Fahrtrichtung Drebber. In Höhe der Einmündung Leukenort übersah ein 42-jähriger Pkw-Führer aus Diepholz den vorfahrtsberechtigten Pkw der 45-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch den Unfallhergang wurde die Fahrzeugführerin aus Dickel schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Ihre 15-jährige Beifahrerin sowie der 42-jährige Unfallverursacher verletzten sich leicht.

Weyhe - Wohnhauseinbruch

Am Freitag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in einem Wohnhaus im Birkhuhnweg in Weyhe-Melchiorshausen. Die Täter brachen dafür eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt konnte eine Bargeldsumme von 1.000 Euro entwendet werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen, gegen 08:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kirchweyher Straße in Weyhe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw (Renault) und einem 8-jährigen Kind auf einem Fahrrad. Das Kind stürzte aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.

Der Pkw-Führer entfernte sich nach dem Unfallhergang unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber aufgrund Zeugenangaben im späteren Verlauf ermittelt werden. Ein gesondertes Strafverfahren wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Bassum - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Scheune in Bassum-Eschenhausen. Durch bislang unbekannte Täter wurde hierbei Reitzubehör entwendet. Die Täter entfernen sich im Anschluss der Tatausführung in unbekannte Richtung.

Das Polizeikommissariat in Syke bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04242/9690.

Bassum/Twistringen - Einbruchdiebstähle auf Baustellen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchdiebstahl im Bereich einer Baustelle in der Kampstraße in Twistringen. Hierbei wurde durch die bislang unbekannten Täter ein Baucontainer aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Darüber hinaus kam es in derselben Nacht zu einem gleichen Sachverhalt der Bremer Straße in Bassum. Hier kam es ebenfalls zu einem Diebstahl von Werkzeugen und Bargeld.

Das Polizeikommissariat Syke (Tel.: 04242/9690) bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Syke - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Mofa

Am Freitag, gegen 20:35 Uhr, kam es in der Waldstraße, in Höhe der Einmündung Wiesenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Mofa. Der 50-jährige Fahrzeugführer aus Syke befuhr mit seinem Pkw die Waldstraße und beabsichtigte die L333 in Richtung Wiesenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 17-jährigen Führer einer Mofa.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich der 17-jährige Fahrzeugführer schwer verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell