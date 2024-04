LPI-EF: Umfangreiche Verkehrskontrollen in Erfurt

Erfurt (ots) - Randalierer hatten es in der Nacht zu Samstag auf geparkte Autos in der Kürschnergasse in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten hatten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und traten gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge. Dabei beschädigten sie die Spiegel an vier Autos und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ...

