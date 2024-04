LPI-EF: Streit auf dem Erfurter Anger

Erfurt (ots) - Im Laufe der frühen Freitagabendstunden ließ ein bisher unbekannter Täter seine Zerstörungswut an sechs in der Pförtchenstraße geparkten Fahrzeugen aus, indem er insgesamt 14 Reifen zerstach und damit einen Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich verursachte. Die Erfurter Polizei bittet nun mehr um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter. (AS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

