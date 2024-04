Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Sömmerda (ots)

Ein Bauherr musste in Sömmerda unfreiwillig eine Pause einlegen. Als dieser am Sonntagvormittag auf seiner Baustelle die Arbeit aufnehmen wollte, musste er feststellen, dass ein Dieb sein Unwesen getrieben hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter zunächst den Zaun des Grundstückes öffnete und anschließend die Kellertür aufhebelte, um sich so Zugang zu dem im Umbau befindlichen Einfamilienhaus zu verschaffen. Auf der Baustelle hatte es der Dieb ausschließlich auf Werkzeug abgesehen. Insgesamt machte der Täter Beute im Wert von etwa 1.000 Euro und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahl.(NP)

