LPI-EF: Straßenbahnfahrt mit Hindernissen

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte verewigten sich in der Nacht zu Donnerstag mit Sprühfarbe an einer Hausfassade in Rastenberg. Die Schmierfinken waren zunächst auf das Grundstück eines 81-Jährigen gelangt und nutzen die Fassade als Leinwand. Mit roter und weißer Farbe hinterließen sie ein mehrere Meter großes Graffiti. Anschließend packten sie ihre sieben Sachen zusammen und flüchteten. Wie groß der Schaden der Schmierereien ist, ist Gegenstand der weiteren ...

