LPI-EF: Simson gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen geriet eine Simson in das Visier von Dieben. Unbekannte hatten zunächst eine Garage in der Eugen-Richter-Straße in Erfurt aufgebrochen. In dieser war das Zweirad abgestellt und angeschlossen. Die Täter machten sich an der Sicherung zu schaffen und schnappten sich ihre Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit der blauen Simson S51 im Wert von 3.000 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Samstagnachmittag und informierte die Polizei. (SE)

