Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei tierische Freunde auf Wanderschaft

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr begaben sich zwei Hunde im Grenzhöfer Weg auf Wanderschaft, nachdem sie zuvor von Zuhause ausgebüxt waren. Da die beiden tierischen Freunde mit den Verkehrsregeln nach ersten Erkenntnissen noch nicht ganz vertraut waren, kam es wiederholt zu Brems- und Ausweichmanövern anderer Verkehrsteilnehmer. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei nahm sich eine PKW-Fahrerin den beiden Fellnasen an und brachte sie ins Tierheim, wo sie nun auf ihren Besitzer warten, um wieder in gewohnte Gefilde gebracht zu werden.

