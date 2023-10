Mannheim (ots) - Der 51-jährige Fahrer eines Taxis übersah am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Bassermannstraße eine Radfahrerin, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Straße befuhr. Beim Versuch der 54-jährigen Radfahrerin einen Zusammenstoß zu verhindern, kam sie zu Sturz und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Michael Schnell Telefon: 0621 174-1111 ...

