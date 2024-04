Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum und Varrel, Diebstähle durch falsche Wasserwerker - Sulingen, Fußgänger kollidiert mit Pedelec ---

Diepholz (ots)

Bassum - Falsche Wasserwerker

Am Mittwoch zwischen 10.00 und 10.30 Uhr haben falsche Wasserwerker bei einer 87-jährigen Hausbewohnerin die Geldbörse entwendet. Ein Täter klingelte an der Haustür und gab vor, es gäbe einen Wasserrohrbruch und er müsse nun alle Wasserleitungen im Haus überprüfen. Während er mit der Bewohnerin die Leitungen inspizierte, gelangte ein zweiter Täter ins Haus und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Geldbörse. Danach verschwanden beide Täter wieder unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Pkw landet auf Acker und Fahrer flüchtet

Am Mittwoch gegen 12.05 Uhr geriet ein Pkw Mercedes in der Sulinger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf einem Acker. Der Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen meldeten den Unfall bei der Polizei. Die hat die Ermittlungen zum tatsächlichen Fahrer aufgenommen. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Mögliche Hinweise bzw. Beobachtungen nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Weyhe - Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dreyer Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster ins Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr wurde ein Pkw Ford Fiesta in der Königsberger Straße beschädigt. Der Verursacher touchierte beim Vorbeifahren oder Rangieren den auf dem Seitenstreifen geparkten Ford und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw Ford entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Fußgänger und Pedelec kollidieren

Am Mittwoch gegen 15.40 Uhr wurden ein 51-jähriger Fußgänger und eine 19-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Edenstraße leicht verletzt. Der Fußgänger (Postbote) war auf dem Weg vom Haus zu seinem Fahrzeug. Als er auf den Geh-und Radweg trat, übersah er die Pedelec-Fahrerin, beide stürzten und verletzten sich leicht.

Varrel - Falsche Wasserwerker

Am Montag gegen 11.00 Uhr meldeten sich zwei angebliche Wasserwerker bei einer 89-jährigen Hausbewohnerin in der Hohen Straße und erklärten, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Ein Täter blieb mit der Hausbewohnerin im Erdgeschoss. Der zweite Täter durchsuchte das Obergeschoss und entwendete aus dem Schlafzimmer Schmuck der Bewohnerin. Noch bevor die Frau den Diebstahl bemerkte, verschwanden die beiden falschen Wasserwerker unerkannt wieder. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell